昂山素季称将会特别重视与中国的关系

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月18日 - 缅甸全国民主联盟领导人昂山素季承诺在该党执政后将会“特别重视”与中国的关系，并称外国投资需要公众支持，以有利于改善关系。
昂山素季在接受新华社采访时表示，缅甸没有敌人，但与邻国的关系比与其他国家的关系更加敏感，需要谨慎处理。
“邻国间的关系总是比距离很远的国家间的关系更加微妙，”昂山素季说道。
“我们将会特别重视我们之间的关系，以使其融洽、有效和清晰。”
昂山素季指出，缅甸的外交政策基于平衡立场，中缅两国能够拥有友好关系。
“我们与远近的朋友都保持友好关系，”她说道。“如果双方都愿意，则没有理由不能建立友好关系。”
昂山素季指出，将缅甸作为目标的投资者需要获得公众支持，政府则需要透明、欢迎符合缅甸利益的企业，这至关重要。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”