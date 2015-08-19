缅甸议会决定将果敢戒严令再延长3个月

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都8月18日 - 缅甸议会周二投票决定将在果敢的戒严令进一步延长三个月。2月以来，缅甸政府军与果敢民族武装频频发生冲突，由此引发的跨境事件也影响到中缅关系。
周二投票中，多数议员支持在果敢继续实施戒严令。
议会议长吴瑞曼称，需要继续在果敢实施戒严令，因该地区局势仍不稳定。
果敢爆发冲突后，总统吴登盛在2月17日宣布果敢进入为期三个月的紧急状态，并实施戒严令。
缅甸议会5月投票决定首次延长戒严令。迫于中国方面呼吁结束果敢冲突的压力，果敢同盟军6月时宣布单方面停火，但之后还是屡屡发生冲突。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”