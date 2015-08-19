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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 10:18 BJT

缅甸议会决定将果敢戒严令再延长3个月

(本文由路透中文网编译提供)

路透内比都8月18日 - 缅甸议会周二投票决定将在果敢的戒严令进一步延长三个月。2月以来，缅甸政府军与果敢民族武装频频发生冲突，由此引发的跨境事件也影响到中缅关系。

周二投票中，多数议员支持在果敢继续实施戒严令。

议会议长吴瑞曼称，需要继续在果敢实施戒严令，因该地区局势仍不稳定。

果敢爆发冲突后，总统吴登盛在2月17日宣布果敢进入为期三个月的紧急状态，并实施戒严令。

缅甸议会5月投票决定首次延长戒严令。迫于中国方面呼吁结束果敢冲突的压力，果敢同盟军6月时宣布单方面停火，但之后还是屡屡发生冲突。(完)

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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