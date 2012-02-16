缅甸官员称政府有望三个月内与少数民族反抗力量达成停火协议

路透缅甸内比都2月15日电(记者 Martin Petty)---缅甸铁道部部长昂敏(Aung Min)周三表示，在开始迈向“永久和平”的政治对话前，缅甸政府预计将在三个月内与境内所有少数民族反抗力量达成停火协议。

负责结束冲突谈判的昂敏在首次接受外媒采访时表示，缅甸长达49年的军事统治并未实现和平，但新上任的民选政府正在赢得反抗力量的信任。

他表示，即将达成长期政治解决方案，其中包括对冲突地区的经济刺激方案。

昂敏表示：“这是一个存在了60多年的顽疾。继任政府无法治愈该病，是因为药不对症。”

“我国已经出现一些变化，这种局势目前已发生变化，这使得我们可以找到解决方法。”

实现与反抗力量的和平是美国和欧盟答应取消对缅甸制裁的前提条件之一。

但昂敏表示，政府的出发点并非为了取消制裁。

他说：“我没有考虑其他因素。我们都是同胞，无论怎样，他们都是我们的家人。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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