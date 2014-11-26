缅甸政治领导人将就修改宪法举行六方会谈

路透仰光11月26日 （记者 Aung Hla Tun） - 缅甸全国民主联盟（NLD）议员Win Myint称，缅甸议会一致同意该国最高政治领导人就修改宪法举行会谈。

在缅甸明年进行大选前，该国反对派领袖昂山素季所在的全国民主联盟已经征集到大约500万签名，以寻求削减议会军方成员的权力。

但就修改宪法举行会谈的提议并非来自全国民主联盟，而是执政的联邦巩固与发展党（USDP）提出的。

“USDP议员Myint Tun提议举行六方峰会，就修改宪法进行磋商以适应当前局势，该提议得到一致同意，”Win Myint对路透称。

他还称，参会的六方将包括昂山素季、总统吴登盛、联邦议会人民院议长吴瑞曼（Shwe Mann）、联邦议会民族院议长兼联邦议长吴钦昂敏（Khin Aung Myint）、军方首脑敏昂兰（Min Aung Hlaing）及代表少数民族党派的一名代表。

会谈日期尚未确定。缅甸宪法条款规定配偶或子女是外国公民的任何人都不得竞选总统。昂山素季的儿子及已故的丈夫都是英国公民。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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