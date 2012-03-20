缅甸将结束双重汇率 新汇率接近黑市水平

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透吉隆坡3月20日电（记者 Yantoultra Ngui）---缅甸两名银行业人士周二称，随着经济改革推进，该国央行计划将新汇率设定在1美元兑约820缅甸元，这接近目前的黑市价格。
这将令缅甸政府机构和国营企业受到巨大冲击，因他们习惯了享受1美元兑6.4缅甸元的官方汇率。不过汇率改变应不会产生更广泛的经济冲击，因为该国当前汇率普遍就在1美元兑800缅甸元左右。
银行业人士在吉隆坡一个行业活动间隙接受路透采访时称，新的“有管理的浮动汇率”体系中，将允许上下2%的波动区间。
缅甸Kanbawza银行的Aung Kyaw Myo说：“目前还在招标程序中，计划是将汇率目标设定在1美元兑820缅甸元，上下浮动2%。”
随着缅甸着手将双重汇率统一，外界本就预计其汇率目标将在前述水准附近。汇率改革堪称缅甸近来最大刀阔斧的经济改革。
上周缅甸一名央行官员称，政府在计算4月1日起年度国家预算时，使用的汇率为1美元兑800缅甸元。
汇率改革是结束双重汇率导致市场扭曲局面、提高透明度的重要步骤。近几个月缅甸实施经济和政治改革後，外资大量涌入。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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