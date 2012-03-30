缅甸国有企业将获补贴 应对汇率变革冲击

路透金边3月29日电（记者 Stuart Grudgings/Prak Chan Thul）---缅甸央行官员周四表示，政府可能给国有企业提供补贴和贷款，以帮助企业应对该国下周开始实施新汇率体制造成的影响。

央行副行长Maung Maung Win告诉路透，预计汇率改革对经济活动的冲击有限，因国有企业规模仅占经济总量的10%左右。

“他们可能从政府方面得到一些补贴或贷款，”他在柬埔寨首都金边参加东南亚官员会议的间隙表示。

随着缅甸实施民主改革，并对外商投资开放市场，改革双重汇率制度已经成为缅甸经济改革的核心问题。Maung Maung Win称，实施统一汇率体制需要经历两三年的过程。

国有企业是现行汇率体制的主要受益者，可以利用1美元兑换6.4缅元的官方汇率开展进口贸易，其他企业和普通民众仅能在黑市以约800缅元兑换1美元。

本周三，缅甸央行才宣布将从4月1日起开始实施有管理的浮动汇率制。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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