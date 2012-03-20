缅甸邀请东盟观察员监督议会补选

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透3月20日电---缅甸邀请来自东盟国家的五名观察员监督该国4月举行的议会补选。缅甸反对派领导人昂山素季届时将参选。
东盟(ASEAN) 周二发表声明称，缅甸已要求该组织派出观察团，并分别与东盟10个成员国接触，要求派出两名议员和三名记者参加选举。
缅甸要求受邀者於3月28日抵达仰光。议会补选将在4月1日举行。
缅甸此举据信是为试图改善自2010年缅甸大选後的透明度。外界普遍认为那次大选存在舞弊行为，且并无观察人士或记者受到官方邀请。
尚不清楚国际社会是否认为这一仓促组成的五人观察团足以妥善评估投票情况。
东盟声明称：“4月份的补选吸引了多方关注。缅甸敦促相关国家取消制裁，允许缅甸寻求发展并改善民生。”
2月20日，缅甸总统吴登盛曾与东盟秘书长素林(Surin Pitsuwan)在缅甸首都内比都(Naypyitaw)会晤，吴登盛在会晤期间表示会“认真考虑”东盟的观察团提议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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