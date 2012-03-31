昂山素季称议会补选存违规现象

路透仰光3月30日电(记者 Aung Hla Tun)---缅甸反对派领导人昂山素季周五表示，干扰缅甸议会补选竞选的种种行径“令人无法接受”。

昂山素季在仰光对记者表示：“这个国家发生的一切超出了民主选举所能接受的，但我们依然决定继续参选，因为我们认为这是民众之所向。”

她指控对手破坏选举海报，虚报选举登记人，还有“很多很多恐吓事件”。

美国和欧盟表示，如果缅甸补选自由且公平，对於该国的经济制裁或被取消。

为使此次补选选举真实可信，昂山素季的参选必不可少。

昂山素季领导的全国民主联盟(NLD)将竞选45个席位中的44个。该政党此前曾抱怨，违规行为可能会破坏此次选举。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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