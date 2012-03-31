昂山素季称议会补选存违规现象

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透仰光3月30日电(记者 Aung Hla Tun)---缅甸反对派领导人昂山素季周五表示，干扰缅甸议会补选竞选的种种行径“令人无法接受”。
昂山素季在仰光对记者表示：“这个国家发生的一切超出了民主选举所能接受的，但我们依然决定继续参选，因为我们认为这是民众之所向。”
她指控对手破坏选举海报，虚报选举登记人，还有“很多很多恐吓事件”。
美国和欧盟表示，如果缅甸补选自由且公平，对於该国的经济制裁或被取消。
为使此次补选选举真实可信，昂山素季的参选必不可少。
昂山素季领导的全国民主联盟(NLD)将竞选45个席位中的44个。该政党此前曾抱怨，违规行为可能会破坏此次选举。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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