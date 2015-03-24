缅甸将邀请西方观察员监督大选--官员

路透仰光3月24日 - 缅甸总统府部部长吴梭登（Soe Thein）称，将邀请美国卡特中心以及欧盟人士监督缅甸今年晚些时候举行的大选。这是缅甸逾65年来首次邀请西方派出选举观察员。

“我们将允许卡特基金会与欧盟派员独立监察即将到来的大选，确保选举过程自由公正，”吴梭登周一在一个论坛上表示。

“这将是缅甸多年来首次在民选政府下进行的大选，”他说道。

2010年，缅甸结束近一个世纪的军政府统治后，迎来了首个半民选政府，但当时的普选不允许外国观察员进入。2012年补选中，缅甸只允许东南亚国家观察员进入，民主标志性人物昂山素季在那次选举中进入议会。

2010年前，缅甸最后举行的一次大选是在1990年，但当时军方不允许召集议会。再上一次的选举是在1960年，但不清楚其时是否邀请了外国观察员。

缅甸联邦选举委员会已将4月末设为政党大选登记的最后期限。今年的大选可能将于11月的第一周举行。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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