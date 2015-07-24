缅甸多名活动人士拟代表NLD参选议员 期望遏制军方权力

路透仰光7月24日 （记者 Hnin Yadana Zaw） - 缅甸11月8日国会选举在即，缅甸多名知名活动人士与学者团结在反对派领袖昂山素季身后，期望其领导的全国民主联盟（NLD）获胜，遏制军方对权力的把控。

寻求修改宪法的提案在国会遇阻，未能推翻军方的立法否决权，这令缅甸改革派人士感到失望，他们表示将作为全国民主联盟的候选人参加国会选举。

但缅甸宪法规定，军方在国会两院均拥有25%保障席位，这足以阻止修宪，因此即使民主派活动人士帮助全国民主联盟在选举中取得佳绩，前路仍崎岖。

基于缅甸宪法，昂山素季无法参选总统，这对于期望该国政治体系进一步开放的改革主义者是又一障碍。

“国会未通过修宪提案，让我们意识到军方权力有多大，以及全国民主联盟面临的困难有多大。”仰光大学校长Aung Thu说。他表示将于8月加入全国民主联盟。

愿代表全国民主联盟参选议员的还包括言论自由倡导人士Nay Phone Latt，以及“克伦妇女行动团体”（Karen Women's Action Group）负责人Naw Susanna Hla Hla Soe等。

全国民主联盟官员称，曾领导1988年民主学生运动的Ko Ko Gyi也打算代表该党参选，他曾作为政治犯身陷囹圄约17年。

最终候选人名单将由该党的中央执行委员会选定。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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