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时事要闻 | 2015年 9月 8日 星期二 09:22 BJT

昂山素季呼吁缅甸自由公正选举

路透仰光9月8日 - 缅甸反对党领袖昂山素季周二称，11月8日的大选对缅甸而言是关键的转折点，希望国际社会监督投票情况及选举结果。

“数十年来，我们的人民第一次将拥有带来真正改变的真正机会。这是一个我们不能错失的机会，”昂山素季在全国民主联盟（民盟）Facebook页面发布的一段视频中称。

“平稳顺利过渡几乎比自由公正选举更重要，”身穿绿色传统缅甸服饰、佩戴粉色围巾的昂山素季称。

全国民主联盟料将赢得这次历史性的选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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