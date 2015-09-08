昂山素季呼吁缅甸自由公正选举

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光9月8日 - 缅甸反对党领袖昂山素季周二称，11月8日的大选对缅甸而言是关键的转折点，希望国际社会监督投票情况及选举结果。
“数十年来，我们的人民第一次将拥有带来真正改变的真正机会。这是一个我们不能错失的机会，”昂山素季在全国民主联盟（民盟）Facebook页面发布的一段视频中称。
“平稳顺利过渡几乎比自由公正选举更重要，”身穿绿色传统缅甸服饰、佩戴粉色围巾的昂山素季称。
全国民主联盟料将赢得这次历史性的选举。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。