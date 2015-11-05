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时事要闻 | 2015年 11月 5日 星期四 11:42 BJT

昂山素季重申若民盟获胜她将领导新政府

路透仰光11月5日 - 缅甸反对党全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季周四重申，如果民盟在本周末的历史性大选中获胜，她将领导新政府，即便宪法禁止她参选总统。

昂山素季在仰光对记者称，11月8日的大选前出现了许多违反规则的行为，大选进程目前为止“不是完全自由和公正”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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