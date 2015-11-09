缅甸大选结束 昂山素季支持者信心满满

路透缅甸仰光/内比都11月8日 （记者 Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 缅甸周日大选结束，昂山素季的支持者已在欢呼庆祝。这是该国25年来首次自由选举，标志着从独裁迈向民主的重要一步。

选举结果要到选举结束至少36个小时后才能揭晓，但许多人已聚集在全国民主联盟（民盟）在仰光的总部附近，一边欢呼一边挥舞旗帜。

昂山素季领导的民盟预计将赢得最多选票。有资格投票的选民约3,000万人，由他们从数千位候选人中选出联邦议会和省邦议会的议员。

但基于缅甸宪法规定，昂山素季无缘总统一职。不论选举结果如何，缅甸都将进入一个不确定阶段，重点是昂山素季与其他崛起的政党将如何与仍占主导地位的军方协商分享权力。

缅甸在组织选举方面缺乏经验，此次约有1万名观察员监督大选过程。从观察员的早期观察结果看，投票整体顺利，仅有个别的违反规则情况。

“今天上午六点以来，我们和许多人进行了交谈，他们所有人都认为他们能安全地向自己中意的人选投票。”国际观察员Durudee Sirichanya说道。

在曼德勒市，有约100人被阻止投票，因官员发现他们并非当地选民，但被神秘地添加到选民登记册中、并用巴士送往投票站。（完）