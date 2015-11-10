缅甸执政党承认大选落败 民盟有望取得压倒性胜利

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透缅甸内比都/兴实达11月9日（记者 Antoni Slodkowski/Timothy Mclaughlin） - 缅甸执政党-联邦巩固与发展党（巩发党）周一承认在大选中落败，而昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）看来将赢得压倒性胜利，可确保由其组建下届政府。
“我们失败了，”巩发党代理主席吴泰乌（Htay Oo）对路透称。缅甸周日举行了25年以来首次自由大选。
周一傍晚时分，仰光民盟总部外的商贩们纷纷叫卖印有昂山素季头像和“我们赢了”字样的红色T恤。
选举委员会在宣布陆续出炉的选举结果，在首先宣布的54个下议院议席中，民盟获得49个议席。
美国政府对缅甸此次大选持欢迎态度，称这是缅甸人民的胜利。但美国表示，将首先观察缅甸的民主进程，而后才可能调整对缅甸的制裁措施。
民盟称，该党统计全国各投票站公布的计票结果显示，民盟将赢得逾70%的议席，这将足以确保其组建政府。
“他们必须接受结果，即使他们不想。”民盟发言人温廷（Win Htein）对路透说。他称，在人口稠密的中部地区，民盟有望赢得逾90%的议席。
路透无法独立证实民盟对选举结果的估测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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