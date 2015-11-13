昂山素季领导的缅甸民盟已赢得议会绝对多数（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光11月13日 （记者 Antoni Slodkowski） - 缅甸选举委员会周五称，昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）已赢得议会绝对多数。这足以确保由民盟选定新总统人选。
周日的大选后，外界一直预期民盟将赢得议会多数。联合国秘书长潘基文和美国总统奥巴马祝贺昂山素季和民盟在缅甸25年来的首次自由大选中获得压倒性胜利。
奥巴马和潘基文也赞扬缅甸总统吴登盛成功举行此次历史性大选，潘基文还对吴登盛的“勇气和远见”予以认可。
计票结果在周末之后陆续出来，缅甸选举委员会周五宣布了最新一批席位的结果，显示民盟已获得议会绝对多数。
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周四与记者交流，指出缅甸民众广泛参与大选，以及缅甸统治者承诺尊重大选结果。
“这在很多方面来说都是缅甸民众的重大机遇，”罗兹说道。“我们一直很关注缅甸大选。这是评估缅甸民主转型的重要里程碑。”
过去三年奥巴马两次出访缅甸，希望缅甸的民主转型能成为其总统任期内的外交政策遗产。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。