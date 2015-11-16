昂山素季在民盟胜选后会晤缅甸人民院议长吴瑞曼

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透缅甸内比都11月15日 （记者 Hnin Yadana Zaw/Antoni Slodkowski） - 缅甸全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季周日与缅甸人民院议长吴瑞曼举行了会谈。民盟在大选中赢得压倒性胜利，将取代缅甸军方保守派上台执政。
缅甸联邦议会仅有三个席位的选举结果尚未宣布，民盟的胜利使得该党将组织下届政府。
在可能是本届议会的最后一次会期的前夕，吴瑞曼称，昂山素季寻求在过渡期获得帮助。吴瑞曼在此次大选中丢失了席位，而在8月时，他被解除了联邦巩固与发展党（巩发党）主席职位。
“她祝贺我提早接受选举结果，并对我表示慰问，”吴瑞曼在Facebook上发布与昂山素季的合影表示。
缅甸前军方高层中的改革派对现任议员影响很大。在民盟可能于明年3月底上任前，吴瑞曼在未来几周内的合作对于消除潜在的立法障碍可能至关重要。
吴瑞曼与昂山素季的良好关系，以及他试图阻止部分军方人士成为巩发党代表，导致他的巩发党主席职务遭解除。
吴瑞曼是在本次大选中丢失席位的数百位巩发党议员之一。大选中缅甸民众似乎对巩发党持一边倒的抵制态度。巩发党由缅甸军方创立，2010年通过选举上台，民盟当时抵制了那次选举。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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