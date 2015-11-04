缅甸将于周日大选 昂山素季所在民盟有望胜出

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透缅甸MYAUNGMYA 11月4日 （记者 Aubrey Belford） - 当昂山素季所在的全国民主联盟（民盟）候选人出现在缅甸南部的一个竞选集会时，人群欢呼、鲜花漫天。人们相信，在数十年与军政府的斗争之后，民盟将在周末的大选中胜出。
这一幕出现在缅甸南部的Myaungmya镇，该国其它地方也上演着类似的场景。缅甸周日将举行历史性的大选，民盟可能在角逐中占据上风。
缅甸没有民调，但很明显民盟竞选集会上的人群规模和热情，是其他政党难望项背的。
70岁的昂山素季周日结束两个月来的竞选活动时，受到成千上万民众的狂热欢迎。
对于民盟支持者来说，周日大选将是纠正过往错误的历史性机遇。民盟1990年大选时赢得压倒性胜利，但结果被当时的军政府废除。昂山素季那时已遭软禁，并在之后二十年中的大部分时间处于软禁中。
2010年底昂山素季获得自由，数月后军方将权力移交给准平民政府，该政府领导人进行政治改革，令缅甸得以摆脱数十年来的国际孤立。
随着大选临近，尽管民盟一派兴高采烈，但有迹象表明即使民盟上台执政，也不会一帆风顺。虽然昂山素季威望甚重，但民盟内部裂痕深重，内部分歧是其难题之一。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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