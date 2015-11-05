昂山素季称自己在缅甸新政府中的位置将高于总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光11月5日（记者 Andrew R.C. Marshall/Timothy Mclaughlin ） - 缅甸反对派领导人昂山素季周四称，如果自己领导的政党赢得11月8日举行的具有历史意义的大选，她将成为“摄政王”。此举是对禁止其担任总统的宪法规定的蔑视。

昂山素季的言论可能导致她与军方的关系进一步复杂化，军方在2008年修改宪法维护自身权力，并实质上排除了昂山素季成为缅甸领导人的可能性。

昂山素季领导的全国民主联盟在本次大选中呼声最高，这是缅甸在2011年结束近50年军人独裁统治以来举行的首次大选。

“如果我获胜，全国民主联盟组建政府，我的位置将在总统之上。这是非常简单的信息，”昂山素季在仰光湖边寓所面带微笑地告诉记者。

当被问及这种安排是否违宪时，昂山素季答道，“不。宪法没有关于总统之上人选的规定。”

她的言论遭到了总统府高官佐泰（Zaw Htay）的驳斥，后者告诉路透她的讲话“违反宪法规定”。

昂山素季表示，全国民主联盟已经选定担任总统的人选，但拒绝说明具体是谁。（完）