昂山素季称自己在缅甸新政府中的位置将高于总统

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月5日（记者 Andrew R.C. Marshall/Timothy Mclaughlin ） - 缅甸反对派领导人昂山素季周四称，如果自己领导的政党赢得11月8日举行的具有历史意义的大选，她将成为“摄政王”。此举是对禁止其担任总统的宪法规定的蔑视。
昂山素季的言论可能导致她与军方的关系进一步复杂化，军方在2008年修改宪法维护自身权力，并实质上排除了昂山素季成为缅甸领导人的可能性。
昂山素季领导的全国民主联盟在本次大选中呼声最高，这是缅甸在2011年结束近50年军人独裁统治以来举行的首次大选。
“如果我获胜，全国民主联盟组建政府，我的位置将在总统之上。这是非常简单的信息，”昂山素季在仰光湖边寓所面带微笑地告诉记者。
当被问及这种安排是否违宪时，昂山素季答道，“不。宪法没有关于总统之上人选的规定。”
她的言论遭到了总统府高官佐泰（Zaw Htay）的驳斥，后者告诉路透她的讲话“违反宪法规定”。
昂山素季表示，全国民主联盟已经选定担任总统的人选，但拒绝说明具体是谁。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”