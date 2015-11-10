缅甸执政党承认大选落败，民盟有望取得压倒性胜利

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透缅甸内比都/兴实达11月9日（记者 Antoni Slodkowski/Timothy Mclaughlin） - 缅甸执政党--联邦巩固与发展党（巩发党）周一承认在大选中落败，而昂山素季领导的全国民主联盟（民盟）看来将赢得压倒性胜利，可确保由其组建下届政府。
“我们失败了，”巩发党代理主席吴泰乌（Htay Oo）对路透称。缅甸周日举行了25年以来首次自由大选。
周一傍晚时分，仰光民盟总部外的商贩们纷纷叫卖印有昂山素季头像和“我们赢了”字样的红色T恤。
选举委员会在宣布陆续出炉的选举结果，在首先宣布的54个下议院议席中，民盟获得49个议席。
美国政府对缅甸此次大选持欢迎态度，称这是缅甸人民的胜利。但美国表示，将首先观察缅甸的民主进程，而后才可能调整对缅甸的制裁措施。
民盟称，该党统计全国各投票站公布的计票结果显示，民盟将赢得逾70%的议席，这将足以确保其组建政府。
“他们必须接受结果，即使他们不想。”民盟发言人温廷（Win Htein）对路透说。他称，在人口稠密的中部地区，民盟有望赢得逾90%的议席。
路透无法独立证实民盟对选举结果的估测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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