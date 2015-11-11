缅甸民盟胜利在望 昂山素季直言将掌权

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月11日 （记者 Aung Hla Tun/Tim McLaughlin） - 昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）进一步接近赢得议会绝对优势。昂山素季已明确表示，若民盟赢得大选，她将实际执掌权力。
目前为止已宣布的联邦下议院议席中，民盟赢得逾90%，而已宣布的上议院和地区议会议席中，民盟赢得了逾85%。这样的压倒性优势将重塑缅甸的政治格局。
当初由缅甸军方起草的宪法规定，任何人若配偶或子女是外国公民，则不得竞选总统。该条款明显是针对昂山素季。
但随着民盟胜利在望，昂山素季对限制其担任总统的宪法条款益发不屑一顾。昂山素季周二接受采访时明确表示，她将对民盟推选的总统发号施令，后者并无实权。她对英国广播公司（BBC）表示，民盟胜选后她将以该党领袖的身份作出所有决策，并对亚洲新闻台（Channel News Asia）表示，缅甸下届总统将“没有权力”。
民盟必须获得议会公开竞选席位中的逾三分之二，才能组建政府。
除为军方保留的席位外，缅甸下议院尚有330个席位，而民盟迄今已赢得149个已宣布议席中的135个。基于缅甸宪法，上下议院均为军方保留四分之一的席位，这些席位不参与公开竞选。
民盟称，该党将赢得下议院250个席位。路透无法独立证实该党的估测。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”