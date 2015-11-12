缅甸总统和军方祝贺民盟在大选中领先

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路透仰光11月11日 （记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 缅甸总统吴登盛和缅甸军方周三向全国民主联盟（民盟）领袖昂山素季表示祝贺。缅甸执政党周一承认在大选中落败，民盟正接近赢得议会绝对优势。

吴登盛重申，缅甸政府将接受大选结果，并同意昂山素季有关迅速举行和解对话的要求，但双方仍未就对话的时间和地点达成一致。

目前为止已宣布的联邦下议院议席中，民盟赢得逾80%席位；上议院和地区议会议席中，民盟遥遥领先。

“祝贺（民盟）主席昂山素季和民盟获得了民众支持，”缅甸总统发言人在其Facebook页面发布声明称。

“政府将尊重和遵从民众的选择和决定，并将根据时间表和平移交权力，”声明称，并称总统将与“所有其他人”协作以确保大选之后的稳定。

缅甸军方也通过其Facebook页面发布声明，祝贺民盟在大选中领先。

按照缅甸宪法，军方在缅甸的政治机构中仍拥有相当大的权力。目前不清楚昂山素季将如何与军方合作。

昂山素季和缅甸国防军总司令敏昂兰据说关系紧张。

“鉴于民盟在大选结果中领先，我们向民盟表示祝贺，”军方在声明中称。

军方的声明亦称，在大选正式结果出来后，敏昂兰将与昂山素季举行和解谈话。（完）