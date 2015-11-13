昂山素季领导的民盟已赢得议会绝对多数

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光11月13日 - 缅甸选举委员会周五称，昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）已赢得议会绝对多数。这足以确保由民盟选定新总统人选。
周日的大选后，外界一直预期民盟将赢得议会多数。联合国秘书长潘基文和美国总统奥巴马祝贺昂山素季和民盟在缅甸25年来的首次自由大选中获得压倒性胜利。
奥巴马和潘基文也赞扬缅甸总统吴登盛成功举行此次历史性大选，潘基文还对吴登盛的“勇气和远见”予以认可。
计票结果在周末之后陆续出来，缅甸选举委员会周五宣布了最新一批席位的结果，显示民盟已获得议会绝对多数。
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周四与记者交流，指出缅甸民众广泛参与大选，以及缅甸统治者承诺尊重大选结果。
“这在很多方面来说都是缅甸民众的重大机遇，”罗兹说道。“我们一直很关注缅甸大选。这是评估缅甸民主转型的重要里程碑。”
过去三年奥巴马两次出访缅甸，希望缅甸的民主转型能成为其总统任期内的外交政策遗产。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。