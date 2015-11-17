缅甸人民院议长吴瑞曼敦促执政党议员在剩余任期内公平行事

(本文由路透中文网编译提供)

路透缅甸内比都11月16日 - 缅甸人民院议长吴瑞曼周一敦促败选的执政党议员在本届议会剩余任期内公平行事。缅甸本届议会决定的政府预算将由明年上任的全国民主联盟（民盟）组建的新政府继承。

民盟在大选中赢得压倒性胜利，可能于明年3月底组阁上台。民盟领袖昂山素季周日与吴瑞曼会面，寻求在过渡期获得帮助。

对于昂山素季来说，前军方重量级人物吴瑞曼已经不太可能成为盟友。吴瑞曼在最新大选中丢掉议会席位，加上他与军方和执政党巩发党疏离的迹象，让他的政治前途变得不确定。

“包括我在内的大多数现有议员，都丢掉了席位，没有理由回到这里，”他在议会新会期开始时说道。“尽管我们将不再回来，但我们需要竭尽所能并忠实地履行议员的责任。”

“让我们在还有机会的时候全力为人民做事吧。”

一些民盟成员担忧，军方委任的议员可能会胁迫巩发党议员强化下届国防预算，进而损害对于民盟首次执政成功至关重要的部分领域的预算。缅甸民众渴望改变，对民盟未来新政府期望值很高。

巩发党议员目前占议会多数，但迄今仅在大选中赢得了41个席位，而民盟赢得了390个席位--这表明缅甸民众对军方创立和控制的巩发党持一边倒的冷落态度。（完）