昂山素季呼吁缅甸自由公正选举

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光9月8日 - 缅甸反对党领袖昂山素季周二称，11月8日的大选对缅甸而言是关键的转折点，希望国际社会监督投票情况及选举结果。
“数十年来，我们的人民第一次将拥有带来真正改变的真正机会。这是一个我们不能错失的机会，”昂山素季在全国民主联盟（民盟）Facebook页面发布的一段视频中称。
“平稳顺利过渡几乎比自由公正选举更重要，”身穿绿色传统缅甸服饰、佩戴粉色围巾的昂山素季称。
全国民主联盟料将赢得这次历史性的选举。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”