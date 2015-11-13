奥巴马致电昂山素季祝贺大选成功

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿11月12日 - 白宫周四发布声明称，美国总统奥巴马就缅甸全国民主联盟（民盟）竞选成功祝贺民盟及其领袖昂山素季。
白宫声明称，奥巴马周三晚通过电话，“赞扬了她（昂山素季）多年来为促进一个更包容、更和平与更民主的缅甸所作出的不懈努力与牺牲，并“称选举和组建新政府可能是缅甸民主过渡向前推进的重要一步”。
白宫在另一份声明中称，奥巴马周四亦致电缅甸领导人吴登盛，祝贺大选成功举行。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。