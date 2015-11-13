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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 09:52 BJT

奥巴马致电昂山素季祝贺大选成功

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月12日 - 白宫周四发布声明称，美国总统奥巴马就缅甸全国民主联盟（民盟）竞选成功祝贺民盟及其领袖昂山素季。

白宫声明称，奥巴马周三晚通过电话，“赞扬了她（昂山素季）多年来为促进一个更包容、更和平与更民主的缅甸所作出的不懈努力与牺牲，并“称选举和组建新政府可能是缅甸民主过渡向前推进的重要一步”。

白宫在另一份声明中称，奥巴马周四亦致电缅甸领导人吴登盛，祝贺大选成功举行。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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