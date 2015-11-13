奥巴马致电昂山素季祝贺大选成功

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月12日 - 白宫周四发布声明称，美国总统奥巴马就缅甸全国民主联盟（民盟）竞选成功祝贺民盟及其领袖昂山素季。
白宫声明称，奥巴马周三晚通过电话，“赞扬了她（昂山素季）多年来为促进一个更包容、更和平与更民主的缅甸所作出的不懈努力与牺牲，并“称选举和组建新政府可能是缅甸民主过渡向前推进的重要一步”。
白宫在另一份声明中称，奥巴马周四亦致电缅甸领导人吴登盛，祝贺大选成功举行。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”