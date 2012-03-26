昂山素季为竞选累倒 取消部分行程

路透仰光3月25日电---缅甸全国民主联盟周日称，该党领导人昂山素季为一周後的议会补选造势，因生病取消部分行程。

昂山素季的安全官员告诉路透，66岁的昂山素季在南部丹老镇（Myeik）时，因在船上身体不适发生呕吐，筋疲力竭。

Khun Tha Myint称：“她需要好好休息，养精蓄锐。”

缅甸全国民主联盟称，根据昂山素季医生的建议，取消了其原定於3月27日至28日前往四个选区的行程。

昂山素季原本计划前往马奎省（Magway），该省是缅甸全国民主联盟的大本营，也是她已过世父亲昂山的家乡。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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