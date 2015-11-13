潘基文祝贺昂山素季在缅甸大选中取得优异表现

路透联合国11月12日 - 联合国秘书长潘基文周四祝贺昂山素季以及她领导的全国民主联盟（民盟）在缅甸大选中取得“具有里程碑意义的表现”。

潘基文还对缅甸总统吴登盛的“勇气和远见”予以认可。四年前，缅甸在吴登盛的推动下启动了全面的民主和经济改革。

“同时，他（潘基文）遗憾地意识到，大量来自少数族裔社区的选民、特别是罗辛亚人被剥夺了投票权，而且有些没有参选的资格。”潘基文的发言人Stephane Dujarric在声明中称。

“在缅甸未来的民主道路上，仍需进行许多艰苦努力，让今后的选举具有真正的包容性。”该发言人说道。

缅甸政府剥夺了罗辛亚人的公民身份。

“（缅甸）军方支持举行可信且透明的选举，并且接受选举结果，这也具有独特的重要意义。”Dujarric说。（完）