潘基文祝贺昂山素季在缅甸大选中取得优异表现

法国大选候选人马克龙与勒庞就欧元和恐怖主义问题展开激辩
路透巴黎5月4日 - 法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)与中间派候选人马克龙周三在一场火药味颇浓的电视辩论中针锋相对，双方对于法国的前途、欧元问题以及反恐怖主义的方式意见不一。周日即将迎来法国大选的决选轮投票。
路透联合国11月12日 - 联合国秘书长潘基文周四祝贺昂山素季以及她领导的全国民主联盟（民盟）在缅甸大选中取得“具有里程碑意义的表现”。
潘基文还对缅甸总统吴登盛的“勇气和远见”予以认可。四年前，缅甸在吴登盛的推动下启动了全面的民主和经济改革。
“同时，他（潘基文）遗憾地意识到，大量来自少数族裔社区的选民、特别是罗辛亚人被剥夺了投票权，而且有些没有参选的资格。”潘基文的发言人Stephane Dujarric在声明中称。
“在缅甸未来的民主道路上，仍需进行许多艰苦努力，让今后的选举具有真正的包容性。”该发言人说道。
缅甸政府剥夺了罗辛亚人的公民身份。
“（缅甸）军方支持举行可信且透明的选举，并且接受选举结果，这也具有独特的重要意义。”Dujarric说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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