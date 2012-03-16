美希望缅甸举行自由公平的议会补选

路透仰光3月15日电---美国缅甸问题特使米切尔(Derek Mitchell)周四表示，美国正密切关注缅甸即将举行的议会补选，希望这将是公平竞争，以此作为衡量缅甸改革进展的一个标准。

米切尔表示，美国对哪个党派赢得补选没有兴趣。

他在仰光对记者表示：“我们感兴趣的是程序。我们希望看到一个能真正代表该国人民意愿的自由、公平、透明的程序。”

这也是米切尔过去七个月中第六次访问缅甸。

此次补选尤为重要，因为昂山素季及其所属的全国民主联盟(NLD)将参与此次选举。

缅甸总统吴登盛(Thein Sein)邀请全国民主联盟参加议会补选，及停止抵制新政治制度，全国民主联盟已接受这一邀请。

国际社会普遍认为缅甸2010年的议会选举是场骗局，有人指责选举存在舞弊行为，且现场没有独立观察组织。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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