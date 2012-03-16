美希望缅甸举行自由公平的议会补选

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透仰光3月15日电---美国缅甸问题特使米切尔(Derek Mitchell)周四表示，美国正密切关注缅甸即将举行的议会补选，希望这将是公平竞争，以此作为衡量缅甸改革进展的一个标准。
米切尔表示，美国对哪个党派赢得补选没有兴趣。
他在仰光对记者表示：“我们感兴趣的是程序。我们希望看到一个能真正代表该国人民意愿的自由、公平、透明的程序。”
这也是米切尔过去七个月中第六次访问缅甸。
此次补选尤为重要，因为昂山素季及其所属的全国民主联盟(NLD)将参与此次选举。
缅甸总统吴登盛(Thein Sein)邀请全国民主联盟参加议会补选，及停止抵制新政治制度，全国民主联盟已接受这一邀请。
国际社会普遍认为缅甸2010年的议会选举是场骗局，有人指责选举存在舞弊行为，且现场没有独立观察组织。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。