缅甸执政党领导人承认大选落败

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透缅甸兴实达11月9日（记者 Tim McLaughlin） - 缅甸巩发党代理主席吴泰乌(Htay Oo)周一承认在大选中败给昂山素季领导的全国民主联盟，并表示自己将接受选举结果。
吴泰乌在接受路透采访时表示，“我们输了。”
缅甸大选计票仍在进行中，还没有发布官方结果，但是全国初步计票情况显示，全国民主联盟大幅领先。
“我们必须找出失败的原因，”吴泰乌说道。“但是，我们毫无保留地接受这个结果；我们还不确切知道最终结果。”
吴泰乌称，自己对在自己的选区兴实达的得票落后程度感到意外。
他表示，“我没有预料到这个结果，我们能够为这个地区的人们做很多，但无论如何，这是人民的决定。”
民盟发言人Win Htein称，在人口密集的中部地区目前已计算的选票中，民盟得票率超过80%。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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