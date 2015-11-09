缅甸执政党领导人承认大选落败

(本文由路透中文网编译提供)

路透缅甸兴实达11月9日（记者 Tim McLaughlin） - 缅甸巩发党代理主席吴泰乌(Htay Oo)周一承认在大选中败给昂山素季领导的全国民主联盟，并表示自己将接受选举结果。

吴泰乌在接受路透采访时表示，“我们输了。”

缅甸大选计票仍在进行中，还没有发布官方结果，但是全国初步计票情况显示，全国民主联盟大幅领先。

“我们必须找出失败的原因，”吴泰乌说道。“但是，我们毫无保留地接受这个结果；我们还不确切知道最终结果。”

吴泰乌称，自己对在自己的选区兴实达的得票落后程度感到意外。

他表示，“我没有预料到这个结果，我们能够为这个地区的人们做很多，但无论如何，这是人民的决定。”(完)