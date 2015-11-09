缅甸执政党领导人承认大选落败

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透缅甸兴实达11月9日（记者 Tim McLaughlin） - 缅甸巩发党代理主席吴泰乌(Htay Oo)周一承认在大选中败给昂山素季领导的全国民主联盟，并表示自己将接受选举结果。
吴泰乌在接受路透采访时表示，“我们输了。”
缅甸大选计票仍在进行中，还没有发布官方结果，但是全国初步计票情况显示，全国民主联盟大幅领先。
“我们必须找出失败的原因，”吴泰乌说道。“但是，我们毫无保留地接受这个结果；我们还不确切知道最终结果。”
吴泰乌称，自己对在自己的选区兴实达的得票落后程度感到意外。
他表示，“我没有预料到这个结果，我们能够为这个地区的人们做很多，但无论如何，这是人民的决定。”(完)
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”