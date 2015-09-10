昂山素季开展巡回竞选活动 直面总统盟友的竞选阵营

路透仰光9月10日（记者 Antoni Slodkowski） - 缅甸反对党领袖昂山素季在全国展开巡回竞选活动，她周四将直接面对总统吴登盛亲密盟友吴梭登（Soe Thein）的竞选阵营。

昂山素季将访问克耶邦（Kayah）的三个小镇。缅甸总统府部部长、吴登盛经济改革的设计师吴梭登正在该地竞选议会席位。

缅甸将举行结束军政府统治以来的首次大选，昂山素季所在的全国民主联盟（NLD）有望在选举中获胜。

昂山素季下午将在克耶邦首府垒固（Loikaw）附近发表两场演讲，晚上将在吴梭登的选区波勒克（Bawlakhe）发表第三场演讲。

NLD在垒固的总部一派繁忙，有的工作人员在准备横幅，有的在挂党旗，有的则在擦昂山素季与其父的铜像，等待昂山素季的来访。

吴梭登是吴登盛的主要追随者之一，也是缅甸最有权势的人物之一，他正在以独立候选人身份竞选上议院的一个席位。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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