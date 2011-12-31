缅甸4月议会补选 昂山素季或参加

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透仰光12月31日电---缅甸国家电视台周五晚间宣布，缅甸定於2012年4月1日举行议会补选，民主运动领导人昂山素季或将进入议会。
昂山素季领导的全国民主联盟（NLD），因不赞同前军方领导人规定的选举程序，拒绝参加2010年11月的选举。
不过，在缅甸新政府今年进行一系列改革後，NLD同意注册为政党，并希望在议会获得话语权。
NLD发言人Nyan Win称，选举委员会尚未完成对申请的处理，只有在申请处理完之後，NLD才会正式宣布其候选人。
但他指出，昂山素季料将参加Kawhmu选区的下议院选举，Kawhmu位於仰光以南约30公里。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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