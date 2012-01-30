缅甸新的天然气项目产出将用於国内消费

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透缅甸内比都1月27日电(记者 Jason Szep)---缅甸能源部长丹泰(Than Htay)表示，2013年後缅甸新天然气项目的产出将主要用於国内消费，这种政策转变旨在推动本国经济发展。
缅甸文官政府去年3月起执政以来，对外开放的速度惊人。由於西方可能结束对缅制裁，激发了投资者的兴趣。
丹泰接受路透采访时称，缅甸天然气储量达到22.5万亿立方英尺，几乎是英国石油巨头BP(BP.L)2011年所估计11.8万亿立方英尺的两倍。这是他首次接受外媒采访。
丹泰在首都内比都接受采访时称：“我们现在处於发展阶段，我们需要更多能源，所以我们未来不向海外输出天然气了。我们要自己用。”
他表示，已有的对中国供应天然气以及增加对泰国天然气出口的计划仍将履行。
对於缅甸向中国出售石油和天然气资源一事，缅甸国内反对之声日益强烈，此次政策转变表明对选民呼声的响应。缅甸国民希望利用国内能源资产，发展基础设施并解决长期电力短缺问题。
中国、印度、泰国和孟加拉等邻国均对缅甸天然气资源有所期待，希望能帮助满足各自旺盛的能源需求。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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