缅甸将招标油气区块 西方企业跃跃欲试

路透挪威斯塔万格8月27日电（记者 Balazs Koranyi）---缅甸能源部长Than Htay周一称，随着国际社会放松对缅甸制裁，缅甸很快将启动一轮陆上和海上石油勘采，全球最大的油气公司对此表现出兴趣。

他接受采访时说，缅甸可能针对逾10个海上油气区块以及约10个陆上油气区块进行招标，以筹集急需的资金。