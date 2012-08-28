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国际财经 | 2012年 8月 28日 星期二 10:18 BJT

缅甸将招标油气区块 西方企业跃跃欲试

路透挪威斯塔万格8月27日电（记者 Balazs Koranyi）---缅甸能源部长Than Htay周一称，随着国际社会放松对缅甸制裁，缅甸很快将启动一轮陆上和海上石油勘采，全球最大的油气公司对此表现出兴趣。

他接受采访时说，缅甸可能针对逾10个海上油气区块以及约10个陆上油气区块进行招标，以筹集急需的资金。

他说：“美国和英国等西方国家放松对缅甸制裁，许多大企业（对缅甸）表现出浓厚兴趣，他们每天都来我们能源部，探讨能如何参与项目。”

“这其中有壳牌(RDSa.L)、BG BG.L，还有许多其他大企业。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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