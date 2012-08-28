缅甸将招标油气区块 西方企业跃跃欲试

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透挪威斯塔万格8月27日电（记者 Balazs Koranyi）---缅甸能源部长Than Htay周一称，随着国际社会放松对缅甸制裁，缅甸很快将启动一轮陆上和海上石油勘采，全球最大的油气公司对此表现出兴趣。
他接受采访时说，缅甸可能针对逾10个海上油气区块以及约10个陆上油气区块进行招标，以筹集急需的资金。
他说：“美国和英国等西方国家放松对缅甸制裁，许多大企业（对缅甸）表现出浓厚兴趣，他们每天都来我们能源部，探讨能如何参与项目。”
“这其中有壳牌(RDSa.L)、BG BG.L，还有许多其他大企业。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。