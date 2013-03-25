施密特称互联网自由可使缅甸改革不倒退

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透仰光3月22日（记者 Aung Hla Tun） - 谷歌常务董事长施密特（Eric Schmidt）周五表示，互联网能够使缅甸领导人在该国快速的转型变革中无法后退。
在仰光对青年企业家和学生发表的讲话中，施密特称互联网能够增强缅甸人民的力量。
“你们的政府已经做出了非常重要的政治决定。接纳外国思想，开放互联网、国内通信以及你们的报纸，”施密特说道。
施密特1月曾到访朝鲜，现在访问缅甸则是其本次亚洲之行的一部分，这次也包括印度。他计划于周五晚些时候与缅甸总统吴登盛会面。
“互联网将使其（政治经济转型）无法倒退，”他说道。
当被问及对发展互联网的建议时，施密特表示，“首先，努力促使政府放弃对互联网的管制。”他的话引起了热烈的掌声。
缅甸在军政府时期对报纸和互联网进行严格审查，吴登盛上台后放松了一些限制，下月开始允许私人投资报业。
缅甸是外国投资者投资亚洲的新前沿市场。该国拥有6,000万人口，电信市场有待开发，手机普及率仅为5-10%。
缅甸规划中的电信基础设施现代化，以及手机使用量预计将快速增长都将为谷歌等公司进入该市场铺路。谷歌周四发布了面向缅甸的主页（www.google.com.mm）。
施密特表示，“未来几年，缅甸最有利可图的行业当属电信业。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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