谷歌董事长施密特称互联网自由可使缅甸改革不倒退

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光3月22日（记者 Aung Hla Tun） - 谷歌常务董事长施密特（Eric Schmidt）周五表示，互联网能够使缅甸领导人在该国快速的转型变革中无法后退。

在仰光对青年企业家和学生发表的讲话中，施密特称互联网能够增强缅甸人民的力量。

“你们的政府已经做出了非常重要的政治决定。接纳外国思想，开放互联网、国内通信以及你们的报纸，”施密特说道。

施密特1月曾到访朝鲜，现在访问缅甸则是其本次亚洲之行的一部分，这次也包括印度。他将于周五晚些时候与缅甸总统吴登盛会面。

“互联网将使其（政治经济转型）无法倒退，”他说道。

当被问及对发展互联网的建议时，施密特表示，“首先，努力促使政府放弃对互联网的管制。”他的话引起了热烈的掌声。

缅甸在军政府时期对报纸和互联网进行严格审查，吴登盛上台后放松了一些限制，下月开始允许私人投资报业。

缅甸是外国投资者投资亚洲的新前沿市场。该国拥有6,000万人口，电信市场有待开发，手机普及率仅为5-10%。

缅甸规划中的电信基础设施现代化，以及手机使用量预计将快速增长都将为谷歌等公司进入该市场铺路。谷歌周四发布了面向缅甸的主页（www.google.com.mm）。

施密特表示，“未来几年，缅甸最有利可图的行业当属电信业。”（完）