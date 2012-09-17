缅甸将在2015年左右向外国投资者开放保险业--官员

路透内比都9月14日电（记者 Aung Hla Tun）---缅甸一名政府高官告诉路透，到2015年左右缅甸本土私营保险公司自身得到加强时，该国将允许外国投资者进入其保险领域。

“我们需要给予这些本土公司在这一领域获得经验的机会，接下来我们将允许外国投资者开展保险业务。我想这将发生在2015年左右，”缅甸财政和税收部副部长貌貌登（Maung Maung Thein）在该国首都内比都一个投资论坛间隙称。

此前英国头号保险商--保诚集团(PRU.L)负责人表达了对投资缅甸的兴趣。而大约一周前，缅甸政府也向国内12家私营企业发放了保险经营牌照。

随着西方经济放缓、亚洲发达经济体市场饱和，保险公司受东南亚中产阶级壮大以及投保人数少的吸引，愈发转向这一市场。

保险行业并不太期待从单个东南亚国家获得较大收入，但他们却看好有10个成员国的东南亚国家联盟的增长潜力。

据国际货币基金组织，有6,000万人口的缅甸在未来五年实际GDP增长将达6%左右。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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