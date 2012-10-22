吴登盛称缅甸外商投资法或在数日内敲定

路透内比都10月21日电---缅甸总统吴登盛周日表示，缅甸外商投资法或在数日内敲定。该部法案已被推迟了数月，总统办公室和议会仍在对一些被视为存在贸易保护主义的条款进行辩论。

据消息人士称，自3月以来，这项法案在议会和行政部门间进行了反反复复的争论，因政府急於吸引外商投资，但商界巨贾决意保护他们的垄断地位，而小企业也不甘被拒之门外。

2011年3月，吴登盛成为民选政府总统，结束了缅甸近50年的军政府统治。吴登盛上任後进行政经改革，以说服西方国家暂停对缅甸的制裁。

一位议会消息人士告诉路透，投资法案将是周一开始的议会会议讨论的议题之一。

吴登盛在内比都召开罕见的新闻发布会，暗示这项法案会很快成为法律。

“我认为，新的外商投资法会在几天内出台……法律会对外国投资者提供保护和激励措施，”他说道，但没有透露进一步的详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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