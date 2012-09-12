缅甸一部长称外商投资法将很快公布

路透内比都9月12日电---缅甸一名高级部长周三称，新的外商投资法应能很快公布。此前立法者在总统吴登盛反对的一些条款上作出了让步，吴登盛很希望吸引外资企业。

18个月前，缅甸结束了军政府统治，开始对外开放，外资企业准备涌入缅甸。

西方国家已经取消或暂停了对缅甸的制裁，但是大多数企业仍在等待投资法的细节，草案已经在议会悬置了五个月，因议会和总统办公室对草案来回进行着修改。

立法者9月7日批准了最新的草案，并发给吴登盛批准。

“我觉得没问题，总统需要评估草案，应能很快完成，”总统办公室一名部长Soe Thein对路透表示。

Soe Thein此前任工业部长，8月底与吴登盛的其他亲密盟友一起被提拔到总统办公室。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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