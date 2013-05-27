日本免除缅甸巨额债务并提供新援助

路透仰光5月26日 - 日本周日宣布免除缅甸所欠的近20亿美元债务，同时向该国提供新的援助，以支持缅甸的改革项目。

随着外国企业进军遭受多年经济制裁的缅甸，日本也希望确保本国企业获得特殊待遇。分析人士还称，日本希望抗衡中国日益增强的经济及军事影响力。

日本一年前同意免除缅甸政府拖欠的1,761亿日元（17.4亿美元）债务，并在日本首相安倍晋三结束为期三天的访问时宣布缅甸已符合免除债务的必需条件，当中包括一系列政经改革的条件。

“既然两国政府承认缅甸在继续努力改革，那么日本政府决定免除上述所说的拖欠债务，”日本外务省在声明中称。

安倍是36年来首位访问缅甸的日本首相，他在访问期间与缅甸全国民主联盟（NLD）领导人、诺贝尔和平奖得主昂山素季进行了会面。

日本周日还宣布向缅甸提供510.5亿日元的新援助，当中包括向迪拉瓦项目（Thilawa project）提供最多200亿日元贷款，这笔贷款期限40年，利率为0.01%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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