日本外相访问缅甸 提议磋商双边投资协定

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透东京12月25日电---共同社周日报导称，日本外相玄叶光一郎访问缅甸与其高官会晤时，将提议与缅甸开展双边投资协定谈判。
这将标志着缅甸向逐步融入国际社会又迈出一步。
缅甸总统吴登盛推出一系列改革措施，旨在推动西方国家解除对该国数十年来的制裁，吸引外国投资。
玄叶光一郎访问缅甸期间，将与缅甸外长吴温纳貌伦和总统吴登盛会晤。
共同社引述政府消息人士的话称，玄叶光一郎将在内比都与缅甸官员磋商投资协定事宜，这将推动跨境投资，并有助於贸易纠纷在国际框架内解决。
报导称，玄叶光一郎访缅期间，还将会见缅甸民主派领袖昂山素季，可能邀请她近期访问日本。
这是九年来日本外相首次访问缅甸。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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