日本外相访问缅甸 提议磋商双边投资协定

路透东京12月25日电---共同社周日报导称，日本外相玄叶光一郎访问缅甸与其高官会晤时，将提议与缅甸开展双边投资协定谈判。

这将标志着缅甸向逐步融入国际社会又迈出一步。

缅甸总统吴登盛推出一系列改革措施，旨在推动西方国家解除对该国数十年来的制裁，吸引外国投资。

玄叶光一郎访问缅甸期间，将与缅甸外长吴温纳貌伦和总统吴登盛会晤。

共同社引述政府消息人士的话称，玄叶光一郎将在内比都与缅甸官员磋商投资协定事宜，这将推动跨境投资，并有助於贸易纠纷在国际框架内解决。

报导称，玄叶光一郎访缅期间，还将会见缅甸民主派领袖昂山素季，可能邀请她近期访问日本。

这是九年来日本外相首次访问缅甸。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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