日副首相访问缅甸 承诺提供新贷款

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透仰光1月4日(记者 Antoni Slodkowski) - 日本副首相兼财务大臣麻生太郎周五在访问缅甸一处工业区时证实，日本将向缅甸提供新的经济援助。
缅甸的国土面积相当于英法两国，与印度、中国、孟加拉国和泰国接壤。
麻生太郎将缅甸作为其就任新职位以来海外访问的首个目的地。
他的访问将为日本企业优先进入缅甸市场创造条件，目前西方竞争者正缓慢进入缅甸市场。
麻生太郎表示：“我认为缅甸的潜力巨大。我们有意通过公私合作支持缅甸的发展。”
麻生太郎在访问期间参观了位于迪拉瓦（Thilawa）的经济特区。
麻生在访问期间证实，日本政府将部分免除缅甸5,000亿日圆的贷款，并将再次提供500亿日圆的贷款，部分用于启动迪拉瓦的建设。
麻生在仰光对记者表示：“缅甸已多次感谢我们免除其债务。我希望这是推动缅甸经济发展的第一步。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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