缅甸与日本财团达成协议 共同开发仰光经济特区

路透仰光8月28日电(记者 Aung Hla Tun)---缅甸政府与一个日本财团达成协议，将共同开发仰光市郊一个经济特区。这是缅甸扩大工业和招商引资的一部分。

一名行业官员称，三菱商事株式会社(Mitsubishi Corp)(8058.T)、丸红株式会社(Marubeni Corp)(8002.T)和住友商事株式会社(Sumitomo Corp)(8053.T)将共同持有这块经济特区49%的产权，缅甸政府将邀请国内私营企业参与该项目的开发。

该经济特区位於仰光Thilawa地区，面积约为2,400公顷。

缅甸联邦商业和工业联合会主席Win Aung在接受采访时表示：“从缅甸一方来讲，我们将建立一个公共财团，以便大众投资。”

Win Aung表示，日本政府将为工业区基础设施的开发提供资金支持。该工业区将包括多家工厂和一个燃气发电厂。

他说：“这将减轻开发者所肩负的高成本。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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