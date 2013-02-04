缅甸政府与克钦独立军周一将在中国瑞丽举行会谈

中芬两国将提升双向投资水平 推动双边贸易平衡增长--联合声明
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透仰光2月2日 - 缅甸克钦独立军（KIA）周六称，已同意与缅甸政府本周在中国举行会谈，协商结束与缅甸军方的冲突。过去两个月，克钦独立军与缅甸军方的冲突加剧。
克钦独立军在声明中称，中国政府“在会议中将扮演证人和调解人的角色”，还表示该组织敦促“克钦各界、我们在世界各地的友人和支持者为我们的领导人祈祷”。
会谈将于周一在中国边境城镇瑞丽举行。2011年6月，克钦独立军与政府军打破长达17年的停火协议，此后他们已在瑞丽举行了三轮会谈。
会谈可能将缓和冲突引发的紧张局势。克钦独立军与政府军的冲突已导致成千上万人流离失所，他们还在冲突中史无前例地动用战机和武装直升机。冲突升级也令与缅甸接壤的中国感到担忧。
缅甸国家电视台MRTV上周五发布公告称，政府表示准备与克钦独立军及克钦独立组织（KIO）举行会谈。其他已同意停火的少数民族组织将协助推动会谈。
一位不愿透露姓名的政府谈判员对路透称，两个少数民族组织将协助周一的会谈，但他没有透露这两个组织的名称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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