缅甸反政府武装称政府军不顾总统命令继续展开进攻

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光1月20日 - 缅甸反政府组织及地方消息人士称，尽管总统吴登盛周日表示希望与国内所有少数民族武装组织进行和谈并下令停火，但政府军却再次攻打克钦邦的反对力量据点。

吴登盛周五向驻扎在克钦邦拉加阳地区（Lajayang）的政府军下达了停火命令，该地区位于中国边境附近，战事一直十分激烈。

身在泰国的克钦独立军（KIA）发言人伦杜上校（James Lum Dau）对路透称，停火协议从周六早开始生效，但政府军周末却继续攻打克钦邦拉加阳及其他地区。

吴登盛否认政府军的目的是攻占克钦独立军及克钦独立组织（KIO）总部所在地拉杂（Laiza）。

“现在，政府军距克钦独立军及克钦独立组织在拉杂的总部仅一步之遥，但我已下令让他们不要攻占拉杂，”吴登盛在仰光与非政府组织代表召开会议时说。

“为了在全国各地实现可持续的和平，除了尽早举行谈判外别无他法，”他补充说。

缅甸政府军与克钦独立军长达17年的停火于2011年6月打破，双方的冲突在最近几周变得格外激烈。（完）