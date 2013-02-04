缅甸政府与克钦独立军周一将在中国瑞丽举行会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透仰光2月2日 - 缅甸克钦独立军（KIA）周六称，已同意与缅甸政府本周在中国举行会谈，协商结束与缅甸军方的冲突。过去两个月，克钦独立军与缅甸军方的冲突加剧。

克钦独立军在声明中称，中国政府“在会议中将扮演证人和调解人的角色”，还表示该组织敦促“克钦各界、我们在世界各地的友人和支持者为我们的领导人祈祷”。

会谈将于周一在中国边境城镇瑞丽举行。2011年6月，克钦独立军与政府军打破长达17年的停火协议，此后他们已在瑞丽举行了三轮会谈。

会谈可能将缓和冲突引发的紧张局势。克钦独立军与政府军的冲突已导致成千上万人流离失所，他们还在冲突中史无前例地动用战机和武装直升机。冲突升级也令与缅甸接壤的中国感到担忧。

缅甸国家电视台MRTV上周五发布公告称，政府表示准备与克钦独立军及克钦独立组织（KIO）举行会谈。其他已同意停火的少数民族组织将协助推动会谈。

一位不愿透露姓名的政府谈判员对路透称，两个少数民族组织将协助周一的会谈，但他没有透露这两个组织的名称。（完）