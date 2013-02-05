缅甸政府与克钦独立军代表在中国举行了和谈

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑犹存
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光2月4日 - 缅甸政府与克钦独立军(KIA)的高级指挥官周一在中国举行和谈，试图挽救缅甸摇摇欲坠的和平进程，结束血腥的种族冲突。
克钦独立军正在为克钦邦争取自治权，但缅甸联邦政府长期以来一直对此予以拒绝。
双方在中国瑞丽举行了七个小时的和谈，并在会后发表了措辞含糊的联合声明，指出双方会在未来几周举行进一步会谈，目的是建立沟通渠道和监督体系，以便“尽快”停火。
尚不清楚这次和谈是否代表双方取得实际突破，也不知道他们是否签署了任何正式停火协议。
自2011年6月停火协议被打破后，缅甸政府与克钦独立军在此次之前已进行过11次会谈，但并没有取得进展。目前尚不清楚双方冲突造成的伤亡人数。
据消息人士称，缅甸政府派出的首席谈判代表是总统府的一位部长昂敏(Aung Min)，克钦独立军副手Gun Maw则参加了周一的和谈。
据声明称，中国外交部一位官员及缅甸克伦族联盟（KNU）的两名高级成员作为见证人参加了这次和谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡4月7日 - 油价周五小跌，对供应过剩的担忧持续不减，盖过石油输出国组织(OPEC)带头减产和炼厂活动强劲的影响。
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