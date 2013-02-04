缅甸政府与克钦独立军代表在中国境内会面

中芬两国将提升双向投资水平 推动双边贸易平衡增长--联合声明
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透仰光2月4日 - 缅甸政府周一开始在中国与克钦独立军谈判，试图挽救和平进程，结束血腥的冲突。
会谈双方的消息人士匿名表示，会谈地点设在云南瑞丽，这次会谈意在为进一步谈判奠定基础。此前双方已经进行了11轮谈判，但未能取得进展。
缅甸政府派出的首席谈判代表是Aung Min，克钦独立军副手Gun Maw参加了周一的会面。
两名消息人士称，Gun Maw未出席去年10月的会面给缅甸军方领导人造成了羞辱，缅甸总统吴登盛曾努力劝说其参加会谈。
“今天会议的重要性在于Gun Maw的出席。”一名消息人士对路透表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透首尔4月6日 - 韩国总统办公室周四表示，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)在与韩国官员通电话时，同意按计划部署萨德反导系统。
路透约翰内斯堡4月5日 - 在两个主要盟友呼吁总统祖马辞职后，南非执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)“紧密团结”起来支持祖马。之前南非内阁改组，引发标准普尔将该国债信评等调降至垃圾级。