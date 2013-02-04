缅甸政府与克钦独立军代表在中国境内会面

路透仰光2月4日 - 缅甸政府周一开始在中国与克钦独立军谈判，试图挽救和平进程，结束血腥的冲突。

会谈双方的消息人士匿名表示，会谈地点设在云南瑞丽，这次会谈意在为进一步谈判奠定基础。此前双方已经进行了11轮谈判，但未能取得进展。

缅甸政府派出的首席谈判代表是Aung Min，克钦独立军副手Gun Maw参加了周一的会面。

两名消息人士称，Gun Maw未出席去年10月的会面给缅甸军方领导人造成了羞辱，缅甸总统吴登盛曾努力劝说其参加会谈。

“今天会议的重要性在于Gun Maw的出席。”一名消息人士对路透表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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