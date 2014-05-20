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时事要闻 | 2014年 5月 20日 星期二 11:24 BJT

在缅甸遭绑架的中国公司员工获释

路透仰光5月19日（记者 Jared Ferrie） - 自称“曼德勒学生网络”的社区活动人士组织周一晚间释放了在缅甸中部莱比塘铜矿项目工作的两名中国公司员工。

这两名中国员工周日遭该组织绑架，后者要求中国北方集团下属的万宝矿产缅甸公司停止莱比塘铜矿扩建项目。

万宝矿产缅甸公司发言人曹德胜（音）称：“很高兴地告诉大家，我们的两名中方员工已经获释，他们已于当地时间晚上7时15分回到营地。”

莱比塘铜矿（Letpadaung）项目位于距离曼德勒以西约100公里处的蒙育瓦（Monywa），该项目遭到当地居民的抗议，他们认为数千英亩的土地被非法征用以进行该铜矿扩建项目。

一位要求匿名的活动人士称，绑架者与地方当局谈判后，遭绑架的员工获释。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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