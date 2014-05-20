在缅甸遭绑架的中国公司员工获释

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透仰光5月19日（记者 Jared Ferrie） - 自称“曼德勒学生网络”的社区活动人士组织周一晚间释放了在缅甸中部莱比塘铜矿项目工作的两名中国公司员工。
这两名中国员工周日遭该组织绑架，后者要求中国北方集团下属的万宝矿产缅甸公司停止莱比塘铜矿扩建项目。
万宝矿产缅甸公司发言人曹德胜（音）称：“很高兴地告诉大家，我们的两名中方员工已经获释，他们已于当地时间晚上7时15分回到营地。”
莱比塘铜矿（Letpadaung）项目位于距离曼德勒以西约100公里处的蒙育瓦（Monywa），该项目遭到当地居民的抗议，他们认为数千英亩的土地被非法征用以进行该铜矿扩建项目。
一位要求匿名的活动人士称，绑架者与地方当局谈判后，遭绑架的员工获释。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。